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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 16:26

'daki sonrası en merak edilen soru bu oldu: nda neler olmalı?

Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Okullar tatil edilirken bazı binalar hasar gördü. Peki ansızın meydana gelen depremlere ne kadar hazırız? İstanbul'da yaşanan büyük sarsıntı sonrası deprem esnasında kurtarıcı niteliğindeki nda neler olmalı sorusu büyük merak konusu oldu. Peki, deprem çantasında bulunması gerekenler neler? İşte o sorunun cevabı...

Deprem çantasında neler olmalı?

çantası içerisinde bulunması gerekenler, olası bir deprem anında kişinin temel ihtiyaçlarını karşılaması açısından önem arz eden bir konudur. Peki, 'ın verdiği bilgilere göre içerisinde neler bulunması gerekmektedir? İşte, deprem çantası hazırlamak isteyenler için detaylı bilgiler

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

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