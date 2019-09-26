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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:29

'daki bu ler büyük depremin habercisi mi?

'da 6 büyüklüğünde meydana geldi. Son günlerde üst üste yaşanan bu depremler vatandaşın büyük panik yaşamasına neden oldu. Uzmanlar, İstanbullulara önemli uyarılar yaptı. Depremden sonra İstanbullular en çok, "Bu deprem büyük depremin habercisi mi yoksa fay hatlarının sini mi azaltıyor" sorusunun cevabını arıyor.

'da Silivri açıklarında 6 büyüklüğünde meydana geldi. Günlerdir üst üste olan depremlerin en büyüğü bugün yaşandı. Sarsıntılar nedeniyle vatandaş sokağa döküldü. Avcılar'da bir caminin minaresi yıkılırken, Bakırköy Adliyesi'nin duvarlarında çatlaklar oluştu.

'dan evlere girmeyin uyarıları gelirken vatandaşlar İstanbul'da büyük deprem olur mu sorusunun cevabını merak ediyor.

Depremin ardından İstanbullular, "Bu depremler beklenen büyük depremin habercisi mi, yoksa fay hatlarının sini mi azaltıyor" sorusunun cevabını merak ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depremler logaritmik olarak değişirler. 4.5'lik depremlerden 30 tane olursa 5'lik depremi engeller. Dolayısıyla olan bir depremin büyük bir depremi engellemesi söz konusu değil. Bu iki önemli depremi dikkatle takip ediyoruz. Geleceğe yönelik net bir şeyler söylemek maalesef mümkün değil. Bunun arkasından bir süre daha deprem aktivitesi görülebilir. Ama bunu ancak bekleyerek görmek mümkün."

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