Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:53

'da ! Bakırköy 'nın duvarlarında çatlaklar oluştu!

'da saat 14:00'da 5.8 büyüklüğünde meydana geldi. Günlerdir yaşanan sarsıntıların en büyüğü olan bu deprem vatandaşa büyük panik yarattı. Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy 'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da deprem! Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu!

'da saat 13.59'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, 'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU!
Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy 'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve 'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da deprem! Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri