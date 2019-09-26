İstanbul'da deprem! Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu!

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU!

Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.