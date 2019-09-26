Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Deprem farklı illerde de hissedildi. O illerden biri ise Sakarya oldu. Peki Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı. Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
27 Eylül Sakarya Valiliği son dakika deprem tatili var mı? Sakarya'da okullar tatil mi? MEB açıklaması
27 Eylül Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul'da olan deprem Sakarya'dan da hissedildi. Sakarya'da hissedilen deprem sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi. Peki Sakarya'da okullar tatil mi? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
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