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  • 26.09.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 16:10

27 Eylül Valiliği son dakika tatili var mı? Sakarya'da mi? açıklaması

27 Eylül 'da mi? İstanbul'da olan Sakarya'dan da hissedildi. Sakarya'da hissedilen deprem sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve 'da okullar tatil edildi. Peki Sakarya'da okullar ? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Sakarya'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi?

Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Deprem farklı illerde de hissedildi. O illerden biri ise Sakarya oldu. Peki Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı. Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

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