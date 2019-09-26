Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Deprem farklı illerde de hissedildi. O illerden biri ise Sakarya oldu. Peki Sakarya'da okullar tatil mi? İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı. Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.