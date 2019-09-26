Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 17:04

27 Eylül Cuma okullar tatil mi? okullar kaç gün tatil açıklaması

'da meydana gelen şiddetli deprem sonrasında gözler ne çevrildi. kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, 'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu arada acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet'e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak " Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

27 Eylül Cuma İstanbul Valiliği okullar tatil mi?

27 Eylül Cuma İstanbul Valiliği okullar tatil mi? İstanbul okullar kaç gün tatil MEB açıklaması. İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı.Deprem sonrası İstanbullular sokağa döküldü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri27 Eylül Cuma İstanbul Valiliği okullar tatil mi? İstanbul okullar kaç gün tatil MEB açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri