27 Eylül Cuma İstanbul Valiliği okullar tatil mi? İstanbul okullar kaç gün tatil MEB açıklaması. İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı.Deprem sonrası İstanbullular sokağa döküldü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.