Deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nedir? İnsanların başına gelebilecek olan doğal afetlerden biri olan deprem, ne kadar önlem alınırsa alınsın bazen kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Peki depremden alınan zararları minimuma indirmek için ne gibi önlemler alınabilir? Zorunlu deprem sigortası nedir? Dask ne sıklıkla yapılır? Soruların cevabı haberimizin detaylarında. Kanunca, Dask yaptırmak zorunlu kılınmıştır. Yaptırmayan vatandaşlar için cezai bir işlem bulunmamakla beraber, Dask yaptırmamış olduğunuz konutunuzu satmak, devretmek, kiralamak isterseniz konutun sigortası olmadığı için işlemi gerçekleştirememektesiniz. Fakat Dask yaptırmamış olmakta ki en kötü unsur ise olası bir deprem sonrası konutunuzun aldığı hasarın masraflarını ödemekte yardım alamayacak olmanızdır.