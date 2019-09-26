Deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nedir? İnsanların başına gelebilecek olan doğal afetlerden biri olan deprem, ne kadar önlem alınırsa alınsın bazen kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Peki depremden alınan zararları minimuma indirmek için ne gibi önlemler alınabilir? Zorunlu deprem sigortası nedir? Dask ne sıklıkla yapılır? Soruların cevabı haberimizin detaylarında. Kanunca, Dask yaptırmak zorunlu kılınmıştır. Yaptırmayan vatandaşlar için cezai bir işlem bulunmamakla beraber, Dask yaptırmamış olduğunuz konutunuzu satmak, devretmek, kiralamak isterseniz konutun sigortası olmadığı için işlemi gerçekleştirememektesiniz. Fakat Dask yaptırmamış olmakta ki en kötü unsur ise olası bir deprem sonrası konutunuzun aldığı hasarın masraflarını ödemekte yardım alamayacak olmanızdır.
Deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nedir?
Bugün İstanbul'da yaşanan ve çevre illeri etkileyen şiddetli deprem sonrasında deprem sigortası aranmaya başladı. Deprem sigortası yani DASK aslında zorunlu olarak yapılması gerekiyor. Ülkemizde yasada belirtilmiş olan zorunlu deprem sigortası ile belli şartlara uygun olan tüm meskenlerin zorunlu olarak sigorta yaptırması gerekmektedir. Her yıl Deprem Sigortası poliçenizi yenileterek kendinizi güvence altına almanız gerekmektedir. Konutunuza deprem sigortası yaptırmak için, ilgili kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuruyu online olarak da yapabilmektesiniz. Peki deprem sigortası DASK nasıl yapılır? Deprem sigortası ne kadar, başvuru şartları nasıl?
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