Tekirdağ okullar tatil mi? AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bilecik'te de hissedildi. Peki Tekirdağ okullar tatil mi? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
27 Eylül Tekirdağ son dakika deprem tatili var mı? Tekirdağ'da okullar tatil mi? MEB Valilik açıklaması
Tekirdağ okullar tatil mi? İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi.Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Deprem farklı illerde de hissedildi. O illerden biri ise Tekirdağ oldu.Tekirdağ okullar tatil mi? Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki 27 Eylül Tekirdağ son dakika deprem tatili var mı? Tekirdağ'da okullar tatil mi? MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
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