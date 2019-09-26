Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 16:03

27 Eylül son dakika tatili var mı? Tekirdağ'da mi? açıklaması

mi? İstanbul'da saat 13.59'da meydana geldi.Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. Deprem farklı illerde de hissedildi. O illerden biri ise Tekirdağ oldu.Tekirdağ okullar tatil mi? Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki 27 Eylül var mı? Tekirdağ'da okullar tatil mi? açıklaması yapıldı mı? Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

27 Eylül Tekirdağ son dakika deprem tatili var mı?

Tekirdağ okullar tatil mi? AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bilecik'te de hissedildi. Peki Tekirdağ okullar tatil mi? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri27 Eylül Tekirdağ son dakika deprem tatili var mı? Tekirdağ'da okullar tatil mi? MEB Valilik açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri