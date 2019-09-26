Tekirdağ okullar tatil mi? AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem kent genelinde ve Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Düzce, Bilecik'te de hissedildi. Peki Tekirdağ okullar tatil mi? Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.