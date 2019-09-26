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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 15:55

27 Eylül son dakika ? ? İlkokul, lise ve üniversiteler

İstanbul'da saat 14.00 sularında deprem oldu. Deprem sonrasında ise okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Peki 'de okullar tatil mi? Detaylar haberimizde... Meydana gelen deprem nedeniyle Kocaeli'de okullar tatil edildi. Büyük deprem sonrası merkez üssü Silivri yakınlarında derinliği 15 km olan üçüncü deprem meydana geldi. Dördüncü artçı sarsıntı Büyükçekmece'de meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı. Peki 27 Eylül Kocaeli son dakika ? ? İlkokul, lise ve üniversiteler

Kocaeli'de okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler

27 Eylül Kocaeli son dakika deprem tatili var mı? Kocaeli okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler. İstanbul'da saat 14.00 sularında deprem oldu. Deprem sonrasında ise okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Peki Kocaeli'de okullar tatil mi? İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları... Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi. 5,7'lik depremin ardından 3,1'lik bir arçı sarsıntı daha meydana geldi. 13 km derinlikte olan artçı sarsıntının merkez üssü Büyükekmece.

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