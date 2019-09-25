Kandilli Rasathanesi AFAD en son depremler listesi! İstanbul ve Tekirdağ'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Son dakika: Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi. İstanbul'un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00'de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57'de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri'den hissedilirken, Marmara Denizi'ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.

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