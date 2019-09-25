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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 17:06

en son ler listesi! ve Tekirdağ'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika: 'da mi oldu? İstanbul depremi şiddeti kaç? , 'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında, Marmara Denizi’nde, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların hala devam ettiği belirtildi. Dünde İstanbul'un Silivri ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4,7 olarak söylenmişti. Depremin yerin 9,8 kilometre derinliğinde olduğu bildirilmişti. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Marmara'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi AFAD en son depremler listesi! İstanbul ve Tekirdağ'da deprem mi oldu, şiddeti kaç? Son dakika: Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerden 7.02 kilometre derinde meydana gelen deprem, çok fazla hissedilmedi. İstanbul'un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00'de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57'de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri'den hissedilirken, Marmara Denizi'ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.

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