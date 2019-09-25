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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 16:43

Cumhurbaşkanlığı'ndan ve İYİ Parti'nin ile görüşmesine tepki!

ve İYİ Parti'nin 'da bir otelde yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmeye tepki gösteren , "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine tepki!

Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın 'daki bir otelde yetkilileriyle gizli görüşmesine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Adana'daki terör saldırısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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