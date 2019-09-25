Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.09.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 16:35

'nin ilk deniz füzesi hedefi başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi' kapsamında üretilen, 'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan ''nın son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Milli Gemi Projesi () platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi' kapsamında üretilen 'Atmaca' seyir füzesinin test atışları sürüyor. 'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini taşıyan, ''nın son test atışında da hedef başarıyla vuruldu.

'DENİZLERDEKİ CAYDIRICILIĞIMIZI DAHA DA ARTTIRACAK'
Atışa dair görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladı. Demir, "Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. Atmaca'lar MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" ifadelerini kullandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri