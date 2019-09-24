Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?
İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi... İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullulara bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Yaşanan bu deprem sonrası akıllara bir soru daha geldi "Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?" Hayvanların davranışlarının deprem ile bir bağlantısı var mı? İşte bilimin cevabı...
24.09.2019 14:08
- Son Güncelleme: 24.09.2019 15:41
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