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Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

İstanbul'da meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi... İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullulara bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Yaşanan bu deprem sonrası akıllara bir soru daha geldi "Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?" Hayvanların davranışlarının deprem ile bir bağlantısı var mı? İşte bilimin cevabı...

24.09.2019 14:08 - Son Güncelleme: 24.09.2019 15:41
Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.

Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

Depremler sonrası Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında pek çok paylaşım yapıldı.

Hayvanlar depremi nasıl hisseder? Deprem olacağını nasıl anlıyorlar?

Peki şu aralar sıklıkla konuşulduğu gibi hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? İşte bilimin yanıtı...

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