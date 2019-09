ve çevre iller, dün saat 11.01'de büyük bir korku yaşadı. Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelenbu tehlikenin her an gelebileceğini hatırlattı. Sarsıntı nedeniyle özellikle Silivri İlçesi'ndeki okullar boşaltıldı, öğrenciler evlerine yollandı. Olayda herhangi bir yıkıntının, can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Yerin 5.36 kilometre derininde oluşan deprem in Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığı, 20 kilometre olarak hesaplandı. Deprem sonrası her zaman olduğu gibi, uzmanlar birbirleriyle çelişen açıklamalar yaptı.(Kandilli Rasathanesi Müdürü): Bu bize büyük deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğunu işaret ediyor. Ama 7'den büyük olmaz...Burada 50-70 km. uzunluğunda kırılmamış bir parça var. Kırılırsa 7'den büyük bir deprem yaşanır.Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekir. Burası korkutan bir bölge. Ama çok fazla büyük bir depremin işaretçisi değil.1912 yılındaki depremle bu faydaki enerji boşalmıştır. Burada büyük bir stres oluşmadı. Fayda 6.5'tan büyük deprem olması imkansız.Bu depremleri, 2045 yılına kadar göreceğiz. Bunlar uyarıcı depremlerdir. Artçılar olacaktır ama henüz büyük bir deprem beklentisi içinde değilim.Fay parçası üzerindeki bu tür küçük ölçekli kırılmalar, olumlu bir gelişmedir. Büyük deprem olasılığı azalıyor.