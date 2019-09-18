Peş peşe aldığı zam kararlarıyla büyük tepki toplayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 28 Şubat sürecini andıran adımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İBB, şimdi de metrobüsteki mescitlerle uğraşmaya başladı.

TALEP OLUNCA AÇIYORUZ!

Yeni Şafak'ın haberine göre AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescidin kapıları CHP dönemiyle birlikte kapatıldı. Bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, "Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescidlerin kapalı olduğu" bilgisi veriliyor. Mescidin çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu, ancak son 15-20 günlük süre içerisinde bazı vakit namazları dışında mescidin kapılarının kapalı olduğunu belirtti. Vakit namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar mescidlerin kapalı olması karşısında sosyal medya üzerinden de İBB yönetimine tepki gösterdi.

CAMİ LOGOSUNU KALDIRDI

İmamoğlu daha önce de cami figürlü İBB TV logosunu değiştirdi ve İETT şoförlerinin sakalıyla uğraşmaya başladı. 1969 yılından İstanbul Valiliği tarafından İBB'nin logosunun belirlenmesi için bir yarışma düzenlendi, yarışma sonucu belirlenen cami ve minare figürlerinin de yer aldığı İBB logosu günümüze kadar kullanıldı. İBB TV'de bu logoyu kullanarak yayın hayatına 2011 yılında başladı. Uzun yıllardır kullanılan, cami ve minare figürlerinin bulunduğu İBB TV logosu CHP'li İmamoğlu tarafından değiştirildi. Yeni logoda, cami ve minare figürünün yerini renkli duman figürünün aldığı dikkat çekti. LGBT renklerini andıran bir figür kullanması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Değiştirilen logonun Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit ile birebir benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

SAKAL YASAĞI GETİRDİ

CHP'li Başkan İmamoğlu sakalı olan İETT şoförlerini de hedef aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet karşısına İETT Genel Müdürlüğü'nden skandal bir açıklama geldi. İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, özel halk otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal tıraşlı çalışması gerekmektedir" ifadesine yer verildi. Sosyal medyaya da yansıyan bu açıklamanın ardından sakallı şoförlerin baskı altına alındığı iddia edildi.

İŞÇİLERİ AYIRAMAZSIN!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevlerine son verilen işçilerin, eylemi devam ediyor. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partililer de işçilere destek verdi. Saraçhane'de, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Namus, vatan, emek" gibi sloganlar atan işçilerle görüşen Dikmen, "İşçiyi kendi emeği ve görüşü ile sınırlayanlar ve ona göre ayıranlar samimiyetsizdir. Emekçilerimizi, şu partiden, bu partiden, şu veya bu sendikadan diye ayıramazsınız" dedi.