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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 12:19

il binası önünde eylem! "Namus sözlerini tutana kadar..."

'li 'nun göreve geldiği gibi bir SMS ile işten çıkardığı çalışanları, CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

'ne () bağlı şirketlerden işten çıkartıldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30'u sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binası önüne gelerek burada ellerindeki dövizlerle oturma eylemine başladı.

BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ
İşten çıkartılan güvenlik personeli Mehmet Akgün, yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz burada hiçbir suç işlemedik. İstanbul'a hizmet ettik, İstanbul'un hizmetkarı olduk. İşimizde de riyakarlı insanlarız. Birimlerimizin yerini değnekçiler aldı. Diğer birimlerimizin yerini de farklı farklı insanlar aldı. Biz bize verilen namus sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Hiç kimseyi işten çıkarılmayacaktı. Park personellerini çıkardılar parklar şuanda güvensiz. İSPARK personelleri kapatıldı, yerine değnekçiler geldi. Biz eylemimizi sayın ve Sayın CHP Genel Başkanı işçilere verdiği sözü yerine getirdiği zaman işlerimizin başına dönünce eylemimizi bitireceğiz" dedi.

BİR MESAJLA İŞTEN ÇIKARTILDIK
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat "Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz" dedi.

İNŞALLAH SESİMİZİ DUYARLAR
Küçük Çamlıca Korusunda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır ise, "Bizim istediğimiz sadece Belediye başkanımızın ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği sözü tutması,sadece biz bunu istiyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz, o amaçla buraya geldik. Burada sessizce oturma eylemi yapıyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar dedi.

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kamil hoşoğlu kamil hoşoğlu

Namus sözü verenlerin namuslu insanlar olduğuna inandığınız için başınıza bu geldi galiba. Ben bunlara oy verip de işten atılan olup olmadığını merak ediyorum. İşten atılanları işe almak için Allah bu ruhsuzlara şuur versin. Bir anlık kendilerini onların yerine koyup empati yapma şuuruna erdirsin. Zulüm ile abad olunamayacağına, kainatın bir sahibi olduğuna, onun da hesap soracağına iman şuuru versin.

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cevapla 16.09.2019 12:32
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