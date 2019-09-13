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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 07:12

"İşçilere dokunmayacağız" diyen 'li Başkanı İmamoğlu'nun işçi kıyımı sürüyor! Şimdi de Spor AŞ

lerden önce oy kaygısıyla "İşçilere dokunmayacağız" diyen 'li İstanbul Belediye Başkanı 'nun koltuğa oturduktan sonra vaatleri yalan oldu. Haklarını arayan () iştirakleri , , ve şirketlerinde işten çıkarmaların ardından şimdi de Spor AŞ'de bir çok ismin iş akitleri feshedildi.

İmamoğlu'nun işçi kıyımı sürüyor!

'li Başkanı koltuğa oturur oturmaz işçinin ekmeğine göz dikti. Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına devam ederken binlerce kişiyi de mağdur etti. İmamoğlu İBB iştirakleri , , ve şirketlerinden sonra şimdi de Spor AŞ'de işçi kıyımına başladı.

ŞİMDİ DE SPOR AŞ
Ekrem İmamoğlu'nın görevi devralmasının ardından İBB işten çıkarmalarla çalkalanıyor. Bugün de İBB iştiraklerinden Spor AŞ'de bir çok ismin iş akitleri feshedildi.

Genel Müdür Renay Onur imzasıyla yayınlanan işten çıkarılanlar listesi şöyle...

TOPLAM 1310 KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTI
İmamoğlu'nun İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde toplam bin 310 kişinin ekmeğiyle oynadığı ortaya çıktı.

MAĞDUR OLAN İŞÇİLER EYLEMDE
Bir kısa SMS ile işten çıkarılan (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane'deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
2017'de 'dan sözde 'Adalet Yürüyüşü'ne başlayan ve 'de sonlandıran CHP Genel Başkanı , öncesi oy almak için 'kimse işten çıkarılmayacak' diye verdiği namus sözünü çok çabuk unuttu..

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