CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz işçinin ekmeğine göz dikti. Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını onlarca kez dile getiren Ekrem İmamoğlu işçi kıyımına devam ederken binlerce kişiyi de mağdur etti. İmamoğlu İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden sonra şimdi de Spor AŞ'de işçi kıyımına başladı.

ŞİMDİ DE SPOR AŞ

Ekrem İmamoğlu'nın görevi devralmasının ardından İBB işten çıkarmalarla çalkalanıyor. Bugün de İBB iştiraklerinden Spor AŞ'de bir çok ismin iş akitleri feshedildi.

Genel Müdür Renay Onur imzasıyla yayınlanan işten çıkarılanlar listesi şöyle...

TOPLAM 1310 KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTI

İmamoğlu'nun İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde toplam bin 310 kişinin ekmeğiyle oynadığı ortaya çıktı.

MAĞDUR OLAN İŞÇİLER EYLEMDE

Bir kısa SMS ile işten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının sabah saatlerinde Saraçhane'deki hizmet binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulunurken, işleri geri verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

2017'de Ankara'dan sözde 'Adalet Yürüyüşü'ne başlayan ve Maltepe'de sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi oy almak için 'kimse işten çıkarılmayacak' diye verdiği namus sözünü çok çabuk unuttu..