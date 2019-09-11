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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 12:58

'nin yeni logosu çalıntı mı?

sonra görevee gelen ve aldığı skandal kararlarla büyük tepki gören 'li Başkanı 'nun İBB logosunda bulunan cami ibaresini kaldırarak renklerini andıran dumanlı bir figür kullanması da büyük tepki gördü. Değiştirilen yeni logonun aynı zamanda Amerika merkezli iki kuruluş ile birebir benzerliği ‘logo çalıntı mı?’ sorusunu akıllara getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen yönetimi bir skandala daha imza attı.

sonra göreve başlayan ancak verdiği her kararı skandal olan 'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sefer de 'nin (İBB) tanıtımları ile Meclis toplantılarının yer aldığı İBB 'nin logosunu değiştirdi.

Logodan cami ibaresi kaldırılırken yerine çok renkli bir duman figürü kullanılması kullanıcıları tarafından renklerine benzetildi.

Cami logosunun kaldırılıp LGBT renklerinin kullanılmasına büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla konunun kısa sürede Twitter gündemine oturmasına neden oldu.



"CAMİMİ İSTİYORUM"
İBB TV'de bulunan cami ibaresinin kaldırılmasına tepki gösteren binlerce kullanıcı #Camimiistiyorum hastag'i ile paylaşımlarda bulundu.

LOGO ÇALINTI MI?
Öte yandan İBB TV'nin yeni logosunun yabancı televizyon kanallarının logolarıyla benzerliği dikkat çekti.

Değiştirilen logonun Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit ile birebir benzerliği 'logo çalıntı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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