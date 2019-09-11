Göreve geldiği günden bu yana yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu yönetimi bir skandala daha imza attı.

Yerel seçimlerden sonra göreve başlayan ancak verdiği her kararı skandal olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sefer de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tanıtımları ile Meclis toplantılarının yer aldığı İBB TV'nin logosunu değiştirdi.

Logodan cami ibaresi kaldırılırken yerine çok renkli bir duman figürü kullanılması sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetildi.

Cami logosunun kaldırılıp LGBT renklerinin kullanılmasına büyük tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlarla konunun kısa sürede Twitter gündemine oturmasına neden oldu.







"CAMİMİ İSTİYORUM"

İBB TV'de bulunan cami ibaresinin kaldırılmasına tepki gösteren binlerce kullanıcı #Camimiistiyorum hastag'i ile paylaşımlarda bulundu.

LOGO ÇALINTI MI?

Öte yandan İBB TV'nin yeni logosunun yabancı televizyon kanallarının logolarıyla benzerliği dikkat çekti.

Değiştirilen logonun Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit ile birebir benzerliği 'logo çalıntı mı?' sorusunu akıllara getirdi.