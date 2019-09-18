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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 00:17

Başkan Erdoğan'dan "" paylaşımı

Erdoğan, vefatının yedinci yılında 'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi. Erdoğan, "10 yıl önce bugün. 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. 'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Neşet Ertaş paylaşımı

Erdoğan, vefatının yedinci yılında 'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. 'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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