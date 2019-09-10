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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 14:48

İmamoğlu'ndan bir skandal daha! TV'nin logosundaki cami ibaresini kaldırdı!

Yerel lerden önce işçi çıkarılmayacak vaatlerini yerine getirmeyen, lar ve tatilleriyle gündemden düşmeyen 'li Başkanı , bir skandala daha imza attı. döneminde büyük gelişme kaydeden ve adından söz ettiren 'nin logosunda bulunan cami ibaresi kaldırıldı. nın gündemine oturan bu skandal, vatandaşın büyük tepkisini çekti.

İmamoğlu'ndan bir skandal daha! İBB TV'nin logosundaki cami ibaresini kaldırdı!

den önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayan 'li Başkanı , 'da tepki çeken uygulamalarına devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, lar ve tatilleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu, son günlerde israf iddiasıyla Yenikapı'da sergilediği hizmet araçlarıyla anılıyordu.

İmamoğlu son olarak İstanbul'da döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan 'de de tartışılacak bir olaya imza attı.

Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları basına dağıtılan CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logodan cami ibarelerini kaldırması da büyük tepkilere yol açtı.

İşte İBB TV'nin logo değişimine vatandaştan gelen tepkiler:

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