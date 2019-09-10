İmamoğlu'ndan bir skandal daha! İBB TV'nin logosundaki cami ibaresini kaldırdı!

Seçimden önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da tepki çeken uygulamalarına devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, zamlar ve tatilleriyle gündemden düşmeyen İmamoğlu, son günlerde israf iddiasıyla Yenikapı'da sergilediği hizmet araçlarıyla anılıyordu.

İmamoğlu son olarak İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'de de tartışılacak bir olaya imza attı.

Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları basına dağıtılan CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logodan cami ibarelerini kaldırması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

İşte İBB TV'nin logo değişimine vatandaştan gelen tepkiler: