Alınan bilgiye göre, eski Başkan Sami Gökdeniz, Bahçelievler Mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ebru Gökdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökdeniz'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EBRU GÖKDENİZ KİMDİR?

Önceki dönem Balıkesir Belediye Başkanlarından Av. Sami Gökdeniz'in ortanca kızı olan Av. Ebru Gökdeniz'in bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 39 yaşındaki genç avukat 2015 yılında AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Daha öncesinde de 2012 yılında Mahmut Poyrazlı'nın başkanlığındaki AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulunda yer almıştı. Babası Sami Gökdeniz'in sahibi olduğu Gökdeniz Hukuk Bürosu'nda avukatlık mesleğini yürüten ve Balıkesir Barosu Avukatlarından olan 39 yaşındaki genç ve güzel avukatın ölüm haberi ailesini ve sevenlerini acıya boğdu. Öte yandan, Ebru Gökdeniz'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak konunun adli boyutunun da araştırıldığı kaydedildi.



