Binlerce işçiyi kapının önüne koyan ve önceki dönemde 'israf' yapıldığı algısı oluşturmak için belediyenin hizmet araçlarını bile 'makam aracı' diye Yenikapı'ya toplayıp şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), ballı maaş döneminin başladığı ortaya çıktı.

23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yeni göreve başlayan başkan danışmanları, daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve bazı CHP milletvekillerinin yakınlarına verilen ballı maaşların listesine ulaşıldı.



15 BİN LİRA EK MAAŞ

'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi-İBB İmar Komisyonu üyesi ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yönetim kurulu başkanlığından 15 bin TL, Şişli Belediyesi'nden 10 bin TL, İBB'den 4 bin TL maaş aldığı ifade ediliyor. Şahan maaş alan tek meclis üyesi.

İBB'nin danışman, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li milletvekillerinin yakınlarına şu ana kadar verdiği tahmini maaşlar şöyle:

Murat Ongun: 3 maaş - 45 bin TL

Y. Oğuz Duman: 3 maaş-45 bin TL

Ertan Yıldız: 3 maaş - 45 bin TL

Yavuz Saltık: 3 maaş - 33 bin TL

Y. Meltem Şişli: 3 maaş- 38 bin TL

Mehmet Çakılcıoğlu:3 maaş-38 bin TL

M.Murat Kalkanlı: 3 maaş-42 bin TL

T. Tuncay Önbilgin: 2 maaş-27 bin TL

Şengül A. Arslan: 2 maaş - 27 bin TL

İ. Orhan Demir: 3 maaş-42 bin TL

Tülün İnal: 3 maaş- 29 bin TL

Naim Erol Özgüner:3 maaş- 33 bin TL

Abdullah Aydın: 2 maaş -18 bin TL

Mehmet Akif Can: 2 maaş - 12 bin TL

Ali Karahan: 2 maaş - 18 bin TL

Eren Sönmez: 3 maaş - 40 bin TL (Kenan Kıran- Sabah)