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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 01:39

Pençe-3 Harekatı kapsamında 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Dün akşam saatlerinde etkisiz hale getirilen 2 terörist ile birlikte bu sayı 4'e yükseldi.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor. Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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