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Her şey çok güzel değil pahalı oldu! 'li 'Halk Ekmek'i la yoğurdu...

Her şey çok güzel değil pahalı oldu! ’li , Halk Ekmek’i la yoğurdu! Ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı. Vatandaş çileden çıktı...

Zam ekmek
'li 'nun vaatleri yalan çıktı. 'da Halk Ekmek'e yüzde 40 yapıldı. Vatandaşın öfkesi taştı:

İmamoğlu, "Ekmek bedava olacak" diyordu. Yalanmış.

Zam yaparak mı her şey güzel olacak. Vah halimize.



Ekmeğimizle aşımızla oynuyorlar. Çok yazık.

Yüzde 40 zam mı olur ya!

İmamoğlu'nun bütün vaatleri hayalmiş!



ATILAN İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 17. GÜNÜNDE
'den atılan işçiler, geri alınana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.



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