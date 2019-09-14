CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yalan çıktı. İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 40 zam yapıldı. Vatandaşın öfkesi taştı:
İmamoğlu, "Ekmek bedava olacak" diyordu. Yalanmış.
Zam yaparak mı her şey güzel olacak. Vah halimize.
Ekmeğimizle aşımızla oynuyorlar. Çok yazık.
Yüzde 40 zam mı olur ya!
İmamoğlu'nun bütün vaatleri hayalmiş!
ATILAN İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 17. GÜNÜNDE
İBB'den atılan işçiler, geri alınana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.
İmamoğlu, "Ekmek bedava olacak" diyordu. Yalanmış.
Zam yaparak mı her şey güzel olacak. Vah halimize.
Ekmeğimizle aşımızla oynuyorlar. Çok yazık.
Yüzde 40 zam mı olur ya!
İmamoğlu'nun bütün vaatleri hayalmiş!
ATILAN İŞÇİLERİN DİRENİŞİ 17. GÜNÜNDE
İBB'den atılan işçiler, geri alınana kadar eyleme devam edeceklerini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.