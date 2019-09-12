İstanbul Büyükşehir Belediyesi; üniversitede okuyan oğlu için burs talebinde bulunan vatandaşa ilginç cevap verdi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü; "Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır" açıklamasında bulundu.





İstanbul'da ikamet eden ve dört çocuk babası emekli Hacı Ömer Aytekin (53) üniversitede okuyan oğlu için istediği burs talebinin reddedildiği söyledi. Aytekin, "Nice babalar ve sayısız öğrencinin umutları çalındı. Ekrem İmamoğlu tarafından umudumuz çalınmıştır" dedi.





MOBİL BEYAZ MASAYA BAŞVURDU ANCAK SONUÇ ALAMADI

Aytekin, 28 Ağustos 2019 tarihinde Sancaktepe ilçesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil Beyaz Masa ekibine burs başvurusu yapmak istediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa görevlileri; Hacı Ömer Aytekin'in burs başvurusunu yazılı olarak işleme aldı ancak cevap gelmedi.





"MADDİ AÇIDAN ZOR DURUMDAYIM"

Bunun üzerine Hacı Ömer Aytekin, 4 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Beyaz Masa ALO 153'e üye oldu ve internet üzerinden burs talebinde bulundu.



Aytekin'in, Beyaz Masa'ya yaptığı başvuruda; "Emekliyim. Büyük oğlumu evlendirme aşamasındayım. Maddi açıdan zor durumdayım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde; '75 bin öğrenciye 400 TL burs vereceğim' vaadi kapsamında üniversitede okuyan oğlum için burs talep etmekteyim. Olumlu veya olumsuz cevabı dönüşünüzü bekliyor olacağım. Olumsuz bir cevap ise mutlaka gerekçesini de bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Hacı Ömer Aytekin'in, söz konusu başvurusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa Birimi'ne ulaştığı, girmiş olduğun iletişim bilgileri aracılığıyla tarafınıza bilgi verileceği bildirildi.





İBB: BELEDİYELER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS YARDIMI YAPAMAMAKTADIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Hacı Ömer Aytekin'in burs başvurusu talebi reddetti.

Açıklamada; "Belediyemize burs amaçlı yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır. Bununla birlikte yeni yönetim anlayışımız doğrultusunda kurumumuz eğitim burslarının verilmesi ile ilgili çalışmaları başlatmış olup, çalışmalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.





AYTEKİN: BABA VE ÖĞRENCİLERİN UMUTLARI ÇALINDI

Hacı Ömer Aytekin, Ekrem İmamoğlu'nun nice babaların ve sayısız öğrencinin umutlarını çaldığını söyledi. Hacı Ömer Aytekin, 28 Ağustos tarihinde Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin önüne gelen mobil beyaz masadan ilk müracaatını yaptığını belirterek, "Beyaz Masa görevli şaşkınlığını gizleyemedi ve 'İlk defa bu konuda müracaat eden sizsiniz'' dedi. Aytekin, "Bir cevapçıkmayınca 4 Eylül tarihinde bu defa internet ortamından 153 Beyaz Masa'ya üye olup, burs talebi girişi yaptım. Burs talebim reddedildi" dedi.



Aytekin, Ekrem İmamoğlu'nun nice babaların ve sayısız öğrencinin umutlarını çaldığını belirterek, "Baba ve öğrencilerin gözlerinin içine baka baka yalan söyledin. Onlara umut verdin. Koca koca billboardlara '75 bin öğrenciye ayda 400 TL burs vereceğim'' vaadinde bulundun. Ekrem İmamoğlu tarafından umudumuz çalınmıştır" diye konuştu.





"BURS VERMESİNİ YASAKLATAN SİZİN PARTİNİZ CHP DEĞİL MİYDİ?"

Hacı Ömer Aytekin, şunları söyledi:

"2008'de Anayasa Mahkemesi'ne müracaatla belediyelerin öğrencilere burs vermesini yasaklatan sizin partiniz CHP değil miydi? Bundan haberiniz mi yok? Birçok devletten ve nüfusundan büyük İstanbul'u yönetmeye talip birinin nasıl haberi olmaz?

90 yıllık CHP'nin kadrolarında, sayısız danışmanları içinde bilboardlarda aylarca asılı duran bu vaadi bir Allah'ın kulu görmedi mi?

Hukukumuzun en üst mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin sizin partinizin müracaatınızla getirmiş olduğu yasağa rağmen İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir idari yapı belediye olarak burs verilmesi konusunda ne gibi bir çalışma başlattınız?

CHP Grubu'na baskı yaparak 'Ben böyle bir vaadin altına imza attım, belediyelerin öğrencilere burs vermesini sağlayacak bir kanun tasarısı Meclis'e sunun mu?' diyeceksiniz?"





CHP'NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİ YASAKLADI

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken, "Ailesinin durumu yetersiz toplam 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verilecek" açıklamasında bulundu.



CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatıldı.





ERDOĞAN, 312 BİN 600 ÖĞRENCİYE 47 MİLYON 741 BİN 800 TL BURS VERDİ

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı. 1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verdi.



Erdoğan'ın, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı olduktan sonra 1994-1995 eğitim-öğretim yılında 2 bin 500 öğrenciye verilen burs verildi. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 55 bine ulaştı.





CHP'NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE ANAYASA MAHKEMESİ YASAKLADI

CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, 20 Kasım 2008 tarihinde üniversite öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti.



1 MİLYON 186 BİN ÖĞRENCİYE KREDİ, 414 BİN ÖĞRENCİYE KARŞILIKSIZ BURS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Muş'ta düzenlenen mitingde başvuran her üniversite öğrencisine 500 Türk lirası kredi/burs imkanı tanıdıklarını, Türkiye genelinde 1 milyon 186 bin öğrenciye kredi, 414 bin öğrenciye karşılıksız burs verdiklerini açıkladı.





EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI ÖDENEN TOPLAM MİKTAR

1994-1995 2 bin 500 30 bin

1995-1996 10 bin 450 260 bin 400

1996-1997 26 bin 50 656 bin 400

1997-1998 28 bin 500 1 milyon 108 bin

1998-1999 31 bin 500 1 milyon 804 bin

1999-2000 25 bin 600 2 milyon 50 bin

2000-2001 43 bin 5 milyon 450 bin

2001-2002 40 bin 6 milyon 843 bin

2002-2003 50 bin 14 milyon 205 bin

2003-2004 55 bin 15 milyon 335 bin

TOPLAM 312 bin 600 47 milyon 741 bin 800

KENAN KIRAN / SABAH