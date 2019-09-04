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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 16:22

İşte İmamoğlu'nun lı tarifesi! 'da minibüs ve dolmuşların yeni ücretleri belli oldu

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla koltuğa oturan 'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği larla gündemden düşmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam yapıldığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta zammın açıklandığı minibüs ve dolmuş hatlarında, yeni ücret tarifesi de belli oldu. İşte İmamoğlu'nun zamlı tarifesi...

İşte İmamoğlu'nun zamlı tarifesi!

'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve larla göreve başladı. Medya AŞ'de ve 'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi ücretlerine de zam geldi...

YENİ TARİFE BELLİ OLDU
Minibüs ve taksi dolmuş kullananların merak ettiği "Kullandığım hat kaç para oldu?" sorusu bugün cevap buldu.

'nin sitesinden hatların yeni ücret tarifesi açıklandı.

MİNİBÜSLER SIRADA
Minibüsçüler 70 lira ödeyip yei tariflerini almak için sıraya girdiler.

İMAMOĞLU'NUN ZAM FURYASI BİTMİYOR

SERVİSLER YÜZDE 13 ZAM
Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM
UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.
İstanbul

İstanbul
Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL
Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL
Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL
Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL
Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL.

VAPURLARA DA ZAM
Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.

YENİ ZAM HABER BELTUR'DAN
Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.



SUYA YÜZDE 50 ZAM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

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