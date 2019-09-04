CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı. Medya AŞ'de ve BELTUR'da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul'da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi...

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Minibüs ve taksi dolmuş kullananların merak ettiği "Kullandığım hat kaç para oldu?" sorusu bugün cevap buldu.

İBB'nin sitesinden hatların yeni ücret tarifesi açıklandı.

MİNİBÜSLER SIRADA

Minibüsçüler 70 lira ödeyip yei tariflerini almak için sıraya girdiler.

İMAMOĞLU'NUN ZAM FURYASI BİTMİYOR

SERVİSLER YÜZDE 13 ZAM

Seçimden önce "ücretsiz okul servisi" gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul'da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca "24 saat ulaşım" diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında "farklı tarife" uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

İstanbul

İstanbul

Taksi açılış ücreti: 4 TL - 5 TL

Taksi indi-bindi ücreti: 10 TL - 13 TL

Taksi kilometre ücreti: 2,50 TL - 3,10 TL

Minibüs indi-bindi ücreti: 2,00 TL - 2,50 TL

Okul servisi en kısa mesafe: 215 TL - 243 TL.

VAPURLARA DA ZAM

Şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı.

YENİ ZAM HABER BELTUR'DAN

Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur.





SUYA YÜZDE 50 ZAM!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.



9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.