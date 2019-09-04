İsrailli istihbarat şirketinden algı operasyonu: Türkiye'nin S-400'lerini görüntüledik

İsrailli şirketin Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü ifade edilerek, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını iddiasında bulunması dikkat çekti.

İsrailli şirketin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri görüntülediğini söyleyerek algı operasyonu yapmaya çalıştığı görüldü.

İsrailli istihbarat şirketinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'ler konusundaki rahatsızlığının ortaklığı da dikkatlerden kaçmadı.

İsrailli şirketin bu skandal hareketi, CHP'nin "S-400'lere ne gerek var?" ifadelerine cevap niteliğinde oldu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' sözleriyle dış politikadan bihaber olduğunu, Suriye ve Irak'taki terör oluşumlarından rahatsız olmadığını göstermişti.