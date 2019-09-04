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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 16:04

lideri 'den İmamoğlu'na: Sürekli terliyor, zor durumda

Genel Başkanı Başkanlık Divanı’nı topladı, “Hayırlı olsun” diyerek in startını verdi. Yeni dönemde Meclis çalışmalarının önemli olacağını vurgulayan Bahçeli, divan üyelerinden Meclis çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Belediye Kanunu, yargı reformu, Meclis İç tüzüğü gibi konularda yoğun bir mesaiye işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarında aynı şekilde devam edeceğini vurguladı. Bahçeli'nin İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi.

Bahçeli'den İmamoğlu'na: Sürekli terliyor
lideri , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun ziyaretini eleştirdiği Divan toplantısında, "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" dedi.



SÜREKLİ TERLİYOR!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkanı İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi.

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