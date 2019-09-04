

AMAÇ HDP'Lİ KADROLARA YER AÇMAK MI?

İBB'de bir yandan topluca işçi kıyımı yapılırken diğer yandan da işe alımlar sürüyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden binlerce işçinin kapı önüne koyulması akla HDP'nin oylarıyla başkan olan İmamoğlu'nun belediyede HDP kadrolarına yer mi açıyor sorusunu getirdi.

İmamoğlu'nun seçimlerden önce HDP'den açık bir destek istediği, seçim sonrası koltuğa oturmasının ardından aldığı oyların karşılığını vereceği konuşuluyordu.TAKVİM.COM.TR