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  • 04.09.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 11:56

’de işten çıkarmaların amacı ’li kadrolara yer açmak mı?

Başkanı , öncesinde verdiği sözleri unutup belediyeden binlerce işçiyi hiçbir açıklama yapmadan kapı önüne koydu. ’nin oylarıyla başkan olan İmamoğlu’nun bir yandan topluca işçi kıyımı yaparken diğer yandan toplu işe alımlar yapması “İşçi kıyımındaki amaç HDP’li kadrolara yer açmak mı?” sorusunu akıllara getirdi.

İşçi kıyımında amaç HDP’li kadrolara yer açmak mı?
lerden önce oy kaygısıyla işçilere dokunmayacağız diyen 'li belediye başkanları koltuğa oturduktan sonra vaatlerini unuttu! Haklarını arayan () iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinde çalışırken işten çıkarılan bir grup işçi belediye önünde beklemeye devam ediyor. İşçiler CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı 'nun işçi çıkarımı yapılmayacağı yönündeki sözlerini hatırlattı.


AMAÇ HDP'Lİ KADROLARA YER AÇMAK MI?
İBB'de bir yandan topluca işçi kıyımı yapılırken diğer yandan da işe alımlar sürüyor. Hiçbir gerekçe gösterilmeden binlerce işçinin kapı önüne koyulması akla 'nin oylarıyla başkan olan İmamoğlu'nun belediyede HDP kadrolarına yer mi açıyor sorusunu getirdi.




İmamoğlu'nun seçimlerden önce HDP'den açık bir destek istediği, seçim sonrası koltuğa oturmasının ardından aldığı oyların karşılığını vereceği konuşuluyordu.


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