23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait ürün ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur."

SUYA YÜZDE 50 ZAM!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.