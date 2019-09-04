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  • Son Güncelleme: 04.09.2019 14:28

''a doymuyor! 'dan sonra ...

Seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkartan 'li Başkanı ’nun basın danışmanı , ’un kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış yapıldığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu 'zam'a doymuyor!

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı meydanlarda Genel Başkanı ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de iştiraklarına ait ürün ve hizmetlerde üstüne zam yapmaya başladı.

Yeni bir zam haberi de 'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur."

SUYA YÜZDE 50 ZAM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

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