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İBB'den çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor: Bu zulümlere son verin

İstanbul ​Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce "Kimsenin ekmeğiyle oynamam" dedi. Ancak şimdiye kadar işten atılanların sayısı bini geçti.

Bu zulümlere son verin
İstanbul ​Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce "Kimsenin ekmeğiyle oynamam" dedi. Ancak şimdiye kadar işten atılanların sayısı bini geçti. İşçilerin belediye önünde başlatıkları eylem dün de devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, işçileri ziyaret etti. Kaya, "Seçim öncesi dönemde 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı vardı. Yine CHP Genel Başkanı, 'Hiçbir şekilde CHP'nin kazandığı yerlerde işten çıkartma olmayacak, namus sözü veriyorum' demişti. Ben bu namus sözü verenlere, 16 milyon insanı kucaklayacağız diyenlere sesleniyorum, bir an önce bu zulümlere son verin" dedi.

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