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  • Son Güncelleme: 29.08.2019 17:38

'den çıkarılan babadan 'na çağrı: Çocuğuma bakamazsam hesabını kim verecek?

'ndeki işçi kıyımı birçok kişiyi mağdur etti. Bugün işinden edilen 170'den fazla kişi önünde eylem yaptı. Özel güvenlik olarak çalışırken çıkarılan de, yüzde 80 engelli oğluyla birlikte ya katıldı. Oğluna bakmak zorunda olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Güven, "Oğlum bana 'seni işten niye çıkardılar' diye sordu. Başkanımız gelsin bunu çocuğuma açıklasın" dedi.

Genel Başkanı ile , yerel seçimler öncesinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını iddia etmişti. Ancak, İmamoğlu verdiği talimatlarla yüzlerce kişiyi işten çıkardı.

Haksız yere işten çıkarılan 170'ten fazla kişi binası önünde açıklama yaptı.

"ÇOCUĞUMA BAKAMAZSAM HESABINI KİM VERECEK?"
ya yüzde 80 engelli oğluyla katılan özel güvenlik görevlisi , yaşadığı haksızlık karşısında gözyaşlarını tutamadı. Haksız yere işten çıkarıldığını belirten Güven'in yürek burkan acısını şu sözlerle ifade etti:

"Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği 'seni işten niye çıkardılar?' Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?"

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