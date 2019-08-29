CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını iddia etmişti. Ancak, İmamoğlu verdiği talimatlarla yüzlerce kişiyi işten çıkardı.

Haksız yere işten çıkarılan 170'ten fazla kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde açıklama yaptı.

"ÇOCUĞUMA BAKAMAZSAM HESABINI KİM VERECEK?"

Protestoya yüzde 80 engelli oğluyla katılan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven, yaşadığı haksızlık karşısında gözyaşlarını tutamadı. Haksız yere işten çıkarıldığını belirten Güven'in yürek burkan acısını şu sözlerle ifade etti:

"Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği 'seni işten niye çıkardılar?' Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?"