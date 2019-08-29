Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'den (81) kötü haber geldi. "Huzur Sokağı" romanı ile tanınan Şenler, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Usta kalem, ömrünü İslam davasına adayan, 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran bir isimdi. Başkan Erdoğan, twitter hesabından Şenler için taziye mesajı paylaşarak, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden Şenler'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi. Gazeteci- yazar Sadık Albayrak da, "Başörtüsü için verdiği mücadele ve yaptığı hizmetler unutulmayacaktır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Miras bıraktığı yaşam hikâyesi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK
81 yaşında hayatını kaybeden Şenler'in cenaze namazı bugün Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.
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