Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in mücadeleye adanmış ömrü!
Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti. Başörtüsü mücadelesinin en önemli isimlerinden olan Şenler'in hayatı bir mücadelenin hikayesi niteliğinde. 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler'e yazdığı yazılar ve verdiği konferanslar sebebiyle peş peşe davalar açılmaya başlar. Verdiği konferanslar sebebiyle hakkında gıyabi tutuklama kararı alınan Şenler'in fotoğrafları her yere asılır. Bir süre kaçak yaşayan Şenler, tüberküloz olunca teslim olur, Bursa Cezaevi'nde yatar. Şenler'in hapisteki günleri türlü türlü hastalık ve sıkıntı ile geçmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'den bizlere kalan yazıları...
29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğan Şenler, 1960'lı yıllarda yazdığı yazılar ve katıldığı konferanslarla ün kazanmıştır. Genç bir gazeteci iken 1965 yılında tesettüre giren Şenler, Anadolu'yu karış karış gezerek verdiği konferanslar ile ülke genelinde başörtüsü meselesini herkesin hayatına sokmuştur.
Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.
Şenler, 'Başörtüsü seferberliği' adı altında verdiği konferanslar ile pek çok kadının tesettüre girmesine sebep olmuştur.
Şenler'in hayatı başörtüsü meselesinde mücadele edenlerin yaşadıklarını gözler önüne sermektedir. Başörtüsüne girdikten sonra yazdığı, "İslam Kadınına Hitap" başlıklı yazısı M. Şevket Eygi'nin Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanmıştır. Yazı sonrasında Türk Kadınlar Birliği'nin şikayetiyle hakkında davalar açılır.