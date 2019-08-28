Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in mücadeleye adanmış ömrü!

Usta gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti. Başörtüsü mücadelesinin en önemli isimlerinden olan Şenler'in hayatı bir mücadelenin hikayesi niteliğinde. 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen Şule Yüksel Şenler'e yazdığı yazılar ve verdiği konferanslar sebebiyle peş peşe davalar açılmaya başlar. Verdiği konferanslar sebebiyle hakkında gıyabi tutuklama kararı alınan Şenler'in fotoğrafları her yere asılır. Bir süre kaçak yaşayan Şenler, tüberküloz olunca teslim olur, Bursa Cezaevi'nde yatar. Şenler'in hapisteki günleri türlü türlü hastalık ve sıkıntı ile geçmiştir. İşte Şule Yüksel Şenler'den bizlere kalan yazıları...

28.08.2019 22:19 - Son Güncelleme: 28.08.2019 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





