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  • Son Güncelleme: 28.08.2019 20:42

'in dönemin Cumhurbaşkanı 'a verdiği o cevap...

'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen 81 yaşında hayatını kaybetti. Şenler’in vefatının ardından, “” yazısı nedeniyle aldığı hapiz cezası ve dönemin Cumhurbaşkanı, ’a verdiği cevap tekrar akıllara geldi.

Şule Yüksel Şenler'in Cevdet Sunay'a verdiği o cevap

'nin önde gelen fikir insanlarından olan ve 1960'lı yıllardan itibaren başörtüsü konusunda verdiği mücadeleyle bilinen 81 yaşında hayatını kaybetti.

Şule Yüksel Şenler'in vefatının ardından, "" yazısı nedeniyle aldığı hapiz cezası ve dönemin Cumhurbaşkanı, 'a verdiği cevap tekrar akıllara geldi.

"O BENDEN AF DİLESİN"
Papanın Türkiye'ye yaptığı gayri resmi bir ziyarete gösterilen aşırı ilgi ve tavizler için dini ve milli hassasiyeti ile kaleme aldığı "Ağlayın ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın" yazısı nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı, Cevdet Sunay'ın açtığı dava ile 13 ay 10 gün hapis cezası almış, 2 ay sonra Cumhurbaşkanı özel affı, kendisine tebliğ edilmesine rağmen Şenler bunu reddederek "Söyleyin affı dondursun ve gelsin o benden af dilesin" cevabını vermişti.

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