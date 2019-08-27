Son dakika haberine göre, Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait bir evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izine rastlandı.