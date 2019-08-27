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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 23:36

Son dakika: elebaşının kitabında parmak izi çıkan polis gözaltına alındı

'de, 'na (/) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. 'nin Çan ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait bir evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izine rastlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan polis memuru gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait bir evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşına ait ele geçirilen kitap üzerinde Balıkesir'de görevli bir polis memurunun parmak izine rastlandı.

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