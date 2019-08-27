'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve başlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve zamlarla göreve başladı.

Medya AŞ'de 50 işçinin görevine son verilmesinin ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden BELTUR'da çalışan 175 kişinin de işine son verildi.

İŞÇİ KIYIMINDAN SONRA ZAM YAĞMURU BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UKOME tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde zam yapıldı.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM

UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'DEN 2 BUÇUK TL OLDU

Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

SERVİSLERE YÜZDE 13 ZAM

Personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artırılırken, 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 lira, her kilometre için ücret ise 1,26 lira olarak belirlendi.

Şehir Hatları İstinye-Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20, Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulandı.

Bu arada, UKOME toplantısında, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.