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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 22:46

‘Her şey çok güzel olacak’ dedi, her şeye geldi! 'da taksi, minibüs ve servis ücretlerine zam

‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla koltuğa oturan 'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve larla göreve başladı. Medya AŞ’de ve ’da yaşanan işçi kıyımlarının ardından İstanbul’da, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerine de zam geldi.

‘Her şey çok güzel olacak’ dedi, her şeye zam geldi!

'Her şey çok güzel olacak' sloganıyla göreve başlayan 'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı tatillerin ardından gerçekleştirdiği işçi kıyımı ve larla göreve başladı.

Medya AŞ'de 50 işçinin görevine son verilmesinin ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden 'da çalışan 175 kişinin de işine son verildi.

İŞÇİ KIYIMINDAN SONRA ZAM YAĞMURU BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde zam yapıldı.

TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM
UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'DEN 2 BUÇUK TL OLDU
Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.

Taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 24 artış yapılırken, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak, en kısa mesafe 0-1 kilometre için tarife 243 lira olarak tespit edildi.

SERVİSLERE YÜZDE 13 ZAM
Personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artırılırken, 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 lira, her kilometre için ücret ise 1,26 lira olarak belirlendi.

Şehir Hatları İstinye-Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20, Harem-Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulandı.

Bu arada, UKOME toplantısında, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı.

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