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  • Son Güncelleme: 26.08.2019 15:36

Son dakika: Emniyet ve ’ten ortak operasyon! 'nün 'daki kritik ismi yakalandı

Son dakika haberine göre Emniyet ve ’in operasyonuyla ’nün ’daki gizli yapılanmasında faaliyet yürüten isimli sözde yönetici tutuklandı.

Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! Kritik isim yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () gizli yapılanmasında faaliyet yürüten isimli sözde yönetici tutuklandı. Tutuklanan FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral'ın 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve 'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

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