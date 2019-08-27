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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 11:24

Son dakika! 'nün 'daki yapılanmasına operasyon: 23 asker hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre 'nün 'daki yapılanmasına yönelik merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Dev operasyon! Çok sayıda asker için yakalama kararı

merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'deki yapılanmasına yönelik operasyonda görevdeki 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

23 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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