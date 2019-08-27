Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda görevdeki 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

23 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.