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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 23:34

Son dakika: Arnavutköy'de küçük kızının gözü önünde vurulan hayatını kaybetti... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre, Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan (30) hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde bugün açıklama yapan aile, yetkililerden destek istemişti.

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu.

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