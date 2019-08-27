Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu.