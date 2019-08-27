Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in şoförü Mehmet Demircan tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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