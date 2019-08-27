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  • Son Güncelleme: 27.08.2019 12:28

Son dakika: elebaşı Gülen'in şoförü tutuklandı

elebaşı Gülen'in 'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan Dershaneleri genel müdürü olan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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