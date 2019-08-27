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  • 27.08.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 12:30

Son dakika: merkezli / operasyonu

Terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 11 ilde ve KKTC'de başlatılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 21 muvazzaf askerden 9'u yakalandı.

Dev FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

merkezli 11 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, , İstanbul, Ankara, Kocaeli, ve Kırıkkale ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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