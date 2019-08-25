Emine Bulut'un cinayet videosunu çeken kişi kim? Emine Bulut cinayeti nasıl oldu görüntüleri... Emine Bulut cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözünün önünde bıçaklanarak ölen Emine Bulut'un son anlarını kaydettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs hakkında karar verildi. Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi. B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı.