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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 15:56

Son dakika! paylaşımı yı ayağa kaldırmıştı! Gözaltına alındı

Son dakika haberi...'in Torbalı ilçesinde ikamet eden ve eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, üzerinden ini savunarak kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı. "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur" diyen şahıs, korkunç paylaşım sonrası gözaltına alındı.

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

'de 'un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken Torbalı'da yaşayan S.Ç., hesabı üzerinden korkunç bir paylaşım yaptı.

BENİM EŞİMİN SONUCU DA BÖYLE OLACAK
Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut iyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak" yazdı.

GÖZALTINA ALINDI
Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü. Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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