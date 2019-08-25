İdam gelecek mi? Emine Bulut'un eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ardında idam tartışmaları yine gündeme geldi.Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.Peki idam gelecek mi? Fedai Baran için ne kadar ceza istendi? Emine Bulut'un katili Fedai B. hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Bu arada Fedai Varan yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Peki idam gelecek mi? Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi?
Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi? İdam gelecek mi?
İdam gelecek mi? Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi? Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi isyan etti. Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.İdam tartışmaları tekrar gündeme geldi. Peki idam gelecek mi? Detaylar haberimizde... Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.
- Münbiç sınırında eller tetikte! ÖSO'dan 'hazırız' mesajı
- Antik kentlere devriye timi
- HDP'li Lezgin Botan fena rezil oldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.