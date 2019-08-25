İdam gelecek mi? Emine Bulut'un eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ardında idam tartışmaları yine gündeme geldi.Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, "Devlet büyüklerimizden tek isteğim idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin." dedi.Peki idam gelecek mi? Fedai Baran için ne kadar ceza istendi? Emine Bulut'un katili Fedai B. hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Bu arada Fedai Varan yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Peki idam gelecek mi? Emine Bulut'un katili Fedai Baran ne ceza alacak son dakika ne kadar ceza istendi?