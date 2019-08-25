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inde son dakika gelişmesi! 'un olaydan yarım saat önce 'ı polise şikayet ettiği ortaya çıktı

inde son dakika gelişmesi... (43), “Ölmek istemiyorum” diye haykırarak son nefesini verdi. Bu çığlık ’yi inletti. Milyonlar, koca şiddetini lanetledi. Kahreden gerçek günler sonra dile getirildi. Genç annenin, olaydan yarım saat önce eşini polise şikayet ettiği belirlendi. Vicdanlar isyan etti.

Erkek terörü bitmedi. Kurbanlardan biri de Emine Bulut (43) adlı bir çocuk annesiydi. Bulut, 4 yıl önce dayakçı koca Fedai Varan (43) ile evliliğini bitirdi.

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HaberlerGüncel HaberleriEmine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Emine Bulut'un olaydan yarım saat önce Fedai Varan'ı polise şikayet ettiği ortaya çıktı
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