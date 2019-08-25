Erkek terörü bitmedi. Kurbanlardan biri de Emine Bulut (43) adlı bir çocuk annesiydi. Bulut, 4 yıl önce dayakçı koca Fedai Varan (43) ile evliliğini bitirdi.
Erkek terörü bitmedi. Kurbanlardan biri de Emine Bulut (43) adlı bir çocuk annesiydi. Bulut, 4 yıl önce dayakçı koca Fedai Varan (43) ile evliliğini bitirdi.
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