Emine Bulut, eski kocası tarafından katledildi. 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezaevinde öldüğü iddaları gündeme geldi. Peki, Emine Bulut'un katili Fedai Varan öldü mü? İşte Fedai Varan'ın emniyetteki ifadesi... Fedai Varan yaşanan olayın ardından Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlı mahkemede ifadesinde şoke etti. Fedai Varan, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Varan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki Emine Bulut'un katili Fedai Baran son dakika öldü mü? Fedai Baran cezaevinde öldürüldü mü, şişlendi mi?