10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut'un görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Türkiye şiddete tepki gösterdi. Yaşanan bu acı olayın ardından Emine Bulut'un son anları çeken kişi bulunarak gözaltına alınmıştı. Görüntüleri çeken kişi hakkında karar verildi. Bu arada Emine Bulut'un katili Fedai B. hakkında canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme suçundan iddianame hazırlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Bu bağlamda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Peki Emine Bulut'un cinayet videosunu çeken kişi kim? Emine Bulut cinayeti nasıl oldu görüntüleri! Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.