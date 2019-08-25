Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.08.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 13:28

MSB: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, 'lı teröristlerle çıkan da 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.

'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan da 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB: 'Pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri