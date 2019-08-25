BİM, ŞOK ve A101'e okul eşyaları ne zaman gelecek? 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme sayılı günler kala okul için hazırlıklar sürüyor. Defter, kalem, silgi, okul çantaları gibi kırtasiye ürünleri almaya başlayan öğrenciler BİM ve ŞOK'a bu ürünlerin ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki, BİM ve ŞOK'a okul eşyaları ne zaman gelecek? BİM 30 Ağustos, ŞOK 28 Ağustos kataloğu yayınlandı mı? Bu hafta A101'de neler olacak? A101'in 29 Ağustos kataloğunda hangi ürünler var? Okul eşyaları, kırtasiye ürünleri ne zaman geliyor? İşte 29 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...