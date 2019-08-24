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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 12:56

Oyuncu 'tan skandal paylaşımı: Dincilik ve sağcılık suçlu!

Oyuncu , eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen için Twitter hesabından paylaşım yaptı. 'yi ayağa kaldıran vahşete "Dincilik ve sağcılık suçlu!" diyerek skandala imza attı. Sağcı ve dindar kesimi resmen hedef gösteren Parlak'a sosyal medyadan tepki yağdı: İnsanları Sağcı-dindar diyerek topluca suçlu lanse edemezsiniz! Her görüşte her türlü suçlu çıkabilir...

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, oyuncu Bülent Emrah Parlak, Emine Bulut cinayeti için Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Parlak, bu paylaşımıyla Emine Bulut cinayetinin sorumlusu olarak sağcı ve dindar kesmi hedef gösterdi.

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