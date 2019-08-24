Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, oyuncu Bülent Emrah Parlak, Emine Bulut cinayeti için Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Parlak, bu paylaşımıyla Emine Bulut cinayetinin sorumlusu olarak sağcı ve dindar kesmi hedef gösterdi.