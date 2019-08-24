Kırıkkale'de, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülmesiyle ilgili gelişmeler konuşulmaya devam ederken, oyuncu Bülent Emrah Parlak, Emine Bulut cinayeti için Twitter hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Parlak, bu paylaşımıyla Emine Bulut cinayetinin sorumlusu olarak sağcı ve dindar kesmi hedef gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.